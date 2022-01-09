الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مياه البحيرة» يتفقد أعمال إنشاء تنفيذ خط الحميات

رئيس «مياه البحيرة
رئيس «مياه البحيرة

تفقد اللواء مهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال إنشاء وتنفيذ خط مياه 6 بوصة بولي ايثيلين بمنطقة الحميات والموقف بمدينة دمنهور حيث يربط الخط الطريق الزراعي بشارع النصر في حدود 600 متر.

وقال نشأت إن الخط الجديد يهدف لتحسين الضغوط بمناطق الموقف، الحميات، مساكن الموقف، عزبة الحبشي يمين وشمال الطريق الزراعي والتجمعات السكنية المجاورة للطريق.

كما تفقد رئيس شركة المياه، أعمال التنفيذ والربط ووجه القائمين على العمل بإنهاء أعمال التنفيذ في موعد أقصاه باكر الاثنين 2022/1/10 والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة دمنهور لاستلام الشارع والقيام بأعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله.

وأشاد بالعاملين بفرع دمنهور مدينة على التفاني في عملهم وسرعة الإنجاز ومواصلة العمل ليل نهار في هذه الأجواء القاسية، لافتا إلى جهود الدولة في سبيل توفير مياه الشرب النقية عالية الجودة.

وأشار نشأت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، يحظى باهتمام اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط وخدمات الصرف الصحي.

مهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوصه بولي ايثيلين الحميات دمنهور الخط الطريق الزراعي شارع النصر

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وائل لطفي

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