محافظ المنوفية يدفع بسيارات المرفق الداخلي لحل أزمة موقف منوف

دفعت محافظة المنوفية بسيارات مرفق النقل الداخلي لحل أزمة إضراب السائقين على خط منوف العراقية، بعد إضرابهم عن العمل وامتناعهم عن تحميل ركاب، فيما تعتبر تلك الواقعة هي الثانية لهم خلال الفترة السابقة بعد تحديد عملهم خارج المدينة وتشغيل سرفيس جديد داخل مدينة منوف.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف ويرافقه محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة بالتعامل الفوري مع إضراب السائقين على خط موقف منوف العراقية، سنجرج تتا، باستدعاء مرفق النقل الداخلي لنقل المواطنين من وإلى مدينة منوف والعمل مستمر، لتفادي أي زحام للمواطنين وذلك بتواجد عدد من أفراد المرور في مدينة منوف وقوة من مركز شرطة منوف.

ويعود إضراب السائقين على خط منوف العراقية وكذلك سنجرج وتتا، إلى اعتراضهم على منعهم من دخول المدينة وتحميل الركاب من شوارعها كعادتهم من عشرات السنين، متضررين من عمل السرفيس الجديد وأن ذلك يؤثر عليهم بالسلب.