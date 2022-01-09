تحرك برلمانى بشأن أعمدة الإنارة والأسلاك غير المغطاة وتسببها فى حوادث صعق

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أعمدة الإنارة العارية والأسلاك غير المغطاة.



وأوضح أن مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية يؤكد تعرض البلاد لأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، وأغلب أعمدة الإنارة في الشوارع تعاني من خروج أسلاك عارية منها وعدم وجود أغطية لها، كما أن بعض الشوارع الرئيسية ومعظم الجانبية وكل الشوارع فى المناطق العشوائية أو النائية تعاني بشكل واضح تعري أسلاك أعمدة الكهرباء ووجود أسلاك معراة تخرج من الأرض خاصة بالممرات والمتنزهات، والتي تشكل خطرا على السكان.



وأضاف هشام الجاهل، في موسم الشتاء وخاصة عند هطول الأمطار يحدث ماس كهربائي، مما يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن إنارة أعمدة الشوارع، وأن الأمر بات يتطلب العمل بشكل جدي، حيث ضرورة الجولات الميدانيّة التي شأنها الكشف عن مواضع الخلل ومعالجتها قبل وقوع الكارثة، والتي حتما ستتسبب في مقتل ربما طفل كان يلهو في الشارع.



وأكمل عضو مجلس النواب، إهمال الوحدات التنفيذية بالمحافظات فى تركهم هذه الأسلاك دون تأمين ودون غطاء على بوكسات الأعمدة كي تمنع خروج الأسلاك المتصلة بالتيار الكهربائي- عرّض الكثيرين للخطر، دون أي اعتبار أو تقدير لحياة المواطن المعرضة للخطر وخاصة الأطفال الذين لا يدركون حجم الخطر الذي يمرون بجواره، كذلك أيضا فهذه الأعمدة تتسبب في حدوث حرائق إذا اصطدمت الأسلاك العارية بجسم معدني أو في حالات ارتفاع الحرارة الشديد وهو ما يعتبر تهديدا لممتلكات المواطنين الواقعة في الشوارع.



وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، وإلزام أجهزة الدولة جميعا بما فيها المحافظة والوحدات المحلية والتنفيذية بمعالجة أعمدة الإنارة المتروكة فى العراء ودون تغطية للأسلاك، وأن تكون هناك صيانة دورية لأعمدة الإنارة والأسلاك بشكل دوري وتغطيتها، وإيجاد حلول سريعة للأزمة فورا حفاظا على حياة المواطنين، مع محاسبة المسئولين وإحكام أعمال الرقابة عليهم.