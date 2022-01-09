الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة البطايق الاستيرادية.

محافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع «سماسرة البطايق الاستيرادية»

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المواطنين بعدم التعامل مع سماسرة البطايق الاستيرادية بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن السماسرة يهدفون لتحقيق مصالح شخصية دون مصلحة عامة المواطنين، جاء ذلك خلال جولته اليوم بمحيط الغرفة  التجارية.

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وناشد المحافظ بالتعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية. مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سماسرة البطائق الذين يستغلون المواطن البسيط.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك منظومة جديدة  يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ومنع التلاعب أو المضاربة بها،وعلى الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية للبعض.

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخلها. رافقة خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات فى أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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