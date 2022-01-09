الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلن مواعيد البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، عبر قناة "مدرستنا ١، ٢" من ٩ يناير حتى ١٦ يناير بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تردد قناة مدرستنا ١-12303 أفقي، معدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6، تردد قناة مدرستنا ٢-10777 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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ويمكن متابعة البرامج التعليمية من خلال الصور المرفقة:

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جدير بالذكر، أن المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، تستعد لعقد امتحانات منتصف العام الدراسي، للصف الرابع الابتدائي، بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بداية من السبت المقبل الموافق ١٥ يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، أنه تتم اختبارات الصف الرابع الابتدائي، تتم مع ملاحظة أن يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة، وذلك عن طريق التوجيه، على تكون اسئلة الامتحانات مختلفة من مدرسة لأخرى.

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وحدت الوزارة، المواصفات الامتحانية لكل مادة دراسية على أن تشمل عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا

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ومادة  الرياضيات 15 سؤالًا، ومادة  العلوم  15 سؤالًا، ومادة  الدراسات الاجتماعية  15 سؤالًا، ومادة  اللغة الإنجليزية  15 سؤالًا.

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جدير بالذكر أنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أعلن أن امتحانات الترم للصف الرابع الابتدائي، يشمل ما تم تدريسه فعليا من أول العام وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١"، وذلك بغض النظر عن موضوع جدولة بعض المواد، وتابع هو شأن أكاديمي داخلي للوزارة. 

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وتعقد امتحانات نصف العام الدراسي، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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