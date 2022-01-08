السبت 08 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالأسماء.. «الأوقاف» تطالب 41 متقدما للعمل بالإدارة الإشرافية الحضور للوزارة الثلاثاء

الاوقاف
الاوقاف

قالت الأوقاف، إن على المتقدمين للعمل بالإدارة الإشرافية «التفتيش» الحضور يوم الثلاثاء الموافق 11 /1 /2022 الساعة التاسعة صباحًا بديوان عام الوزارة، بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات للأهمية، ومن يتخلف عن الحضور بدون عذر يُعد معتذرًا عن المسابقة.

وحددت الأوقاف أسماء المتقدمين وهم:

 1. محمد شحات أمير إبراهيم أسوان

2. زكريا خميس زكريا موسى أسوان

3. أحمد محمد أحمد محمد أسوان

4. محمد حسين إبراهيم محمد أسوان

5. حسين أحمد على عبد الله أسيوط

6. صلاح الدين مختار مرزوق عبد الرحيم أسيوط

7. أحمد إبراهيم فتحي إبراهيم أسيوط

8. على مديح عبد الفتاح سالم أسيوط

9. أحمد شوقي فاضل عوض أسيوط

10. محمد عبد اللطيف عبد الغني كيلاني أسيوط

11. أيمن محمد أحمد محمود الأقصر

12. كمال عباس حفني أحمد الأقصر

13. يسري عبد العزيز خضري أحمد الأقصر

14. صلاح عبد الشافي عبد الله محمد الأقصر

15. حسن بشاري سليمان محمد الأقصر

16. محمد محمد علي العطار البحيرة

17. أحمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود بني سويف

18. محمد سيد علي عثمان بني سويف

19. عادل محمد زكي محمد بني سويف

20. محمود السيد محمود المكاوي جنوب سيناء

21. محمد محمود أحمد الشافعي الجيزة

22. ياسر عيد صابر عيد الدقهلية

23. محمد فتحي عزت توفيق الدقهلية

24. مصطفى علي عبد الغني حسين الشرقية

25. حمادة محمد خليل محمد الشرقية

26. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية

27. هاني السيد عبد الرحمن حسن الشرقية

28. نبيل محمد السيد دسوقي الشرقية

29. السيد العربي السيد محمد الشرقية

30. محمد عبد الجواد السعيد عبد الجواد الشرقية

31. محمد عبد الرحمن عبد القادر أحمد الشرقية

32. أشرف شحاتة عطوة بدوي الشرقية

33. عمرو عبد المنعم محمود أحمد الشرقية

34. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية

35. سالم زكى الششتاوي الحلواني الغربية

36. إسماعيل صلاح محمد عبد الباقي الفيوم

37. عاصم منصور توفيق محمد قنا

38. محمود سعد أحمد محمد قنا

39. عادل محمد مختار محمد قنا

40. أسامة إبراهيم عبد الله دعموس المنوفية

41. محمد طه خليل شيتة المنوفية

وزارة الأوقاف تطالب الإخوان متقدم للعمل الادارة الإشرافيه الحضور

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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