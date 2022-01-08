إزالة 100 طن تراكمات مخلفات وأتربة في السنطة بالغربية

قال أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إنه تم رفع نحو 100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأضاف رئيس مدينة السنطة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن مصر تستهدف بناء 56 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات، يعمل منها 28 مصنعًا، لكن المهم هو الحفاظ على عمليات جمع القمامة من البيوت.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل فى أكثر من محور لخفض تلوث الهواء، منها محطات الرصد، والتعامل مع المصانع كثيفة الانبعاثات، مشددة على وجود البنية التحتية اللازمة لهذا الأمر، ومنها أكثر من 90 مدخنة متصلة بالشبكة القومية للانبعاثات.

وأضافت: "حددنا أسباب تلوث الهواء وهى عوادم السيارات والمخلفات والمصانع، ونعمل على غلق المقالب العشوائية الكبرى ونقوم بتدشين مقالب جديدة، كما نعمل بتوافق مع كل مؤسسات الدولة".

وتابعت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تعاقدت على مكابس ومفارم للفلاح المصرى لإعادة تدوير وفرم القش، حيث أنتج الأعلاف والسماد ويعمل عليها شهرين ونصف الشهر فى السنة، كما تم إنهاء أزمة حرق قش الأرز وأصبح بيزنس للفلاحين، مشيرةً إلى أن قش الأرز ليس المتسبب الوحيد فى السحابة السوداء.