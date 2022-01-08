حفل ختام المرحلة الأخيرة.. «مستقبل وطن» بقنا يكرم أوائل الطلبة في قوص

شهد المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، ومحمد خلف الشريف مدير إدارة قوص التعليمية، حفل ختام المرحلة الأولى لأكبر مسابقة تعليمية ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقاعة " كليوباترا " بمركز قوص.



وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وقال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن مسابقة أوائل الطلبة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالموضوعية والنزاهة والشفافية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيم التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتعد المسابقة الأكبر على مستوى الجمهورية وتستهدف طلبة وطالبات المراحل النهائية بمختلف المراحل التعليمية.

وقال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها من أجل تحقيق طموحات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتبني جيل قادر على يجعل مصر في مصاف الدولة المتقدمة، مشيدا بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم في تنفيذ أكبر مسابقة تعليمية لطلاب المدارس والجامعات.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح العديد من المشروعات القومية العملاقة بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة قنا ليؤكد اتجاه الدولة المصرية وقيادتها لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد الجمهورية الجديدة على العلم والعمل.

وقال العمدة ياسر مختار، أمين الحزب بمركز قوص، إنه تم خلال الاحتفالية تكريم جميع المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة بمركز قوص ومنحهم شهادات التقدير وبعض الهدايا الرمزية، بجانب تكريم أصحاب المراكز الأولى على مستوى المركز بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح "مختار" أن مسابقة أوائل الطلبة بمركز قوص شارك فيها ٩٦ مدرسة ابتدائية و٦٢ مدرسة إعدادية و٩ مدارس ثانوية وعلى مستوى المرحلة الابتدائية حصلت مدرسة الشهيد مجدي الابتدائية بالكراتية بالمركز الأول على مستوى المركز وفي المرحلة الإعدادية حصلت مدرسة شنهور الإعدادية على المركز الأول على مستوى المركز، وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول على مستوى المركز مدرسة حجازة الثانوية وتمثل المدارس الفائزة المركز في تصفيات المرحلة الثانية على مستوى المحافظة.

شهد حفل التكريم سعودي إبراهيم عبد الرزاق أمين الشئون البرلمانية، وأشرف أحمد عبد الغني أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور ضاحي حمدان أمين المهنيين، والعمدة أبو الحسن الجزار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قفط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز قوص.