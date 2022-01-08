الأنبا توماس عدلي يستقبل محافظ بني سويف بمقر المطرانية

استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بمقرّ مطرانيّة الأقباط الكاثوليك- ببني سويف، محمّد هانى جمال الدّين غُنيم، محافظ بني سويف، على رأس وفد كبير للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ سكرتير المحافظة، وقد شارك أيضًا رجال الأمن، والقوّات المُسلّحة، والقيادات السّياسيّة، والتّنفيذيّة، والسّادة الأفاضل ممثلو الأزهر الشّريف، والأوقاف في المحافظة.

وفي كلمته شكر، صاحب النّيافة المحافظ، والوفد الكريم على المشاعر الطّيبة، والحرص على المشاركة في المناسبات الدّينيّة. وتكلّم نيافته أن رسالة عيد الميلاد هي المحبّة والسّلام، وهذا ما علينا أن نعيشه تجاه بعضنا البعض.

وعبّر المحافظ، عن أهميّة الانتباه لمكسب هام من مكاسب الجائحة، التي منعت الجميع في عامين متتاليين من اللّقاء والاحتفال والمشاركات في المناسبات الاجتماعيّة المشتركة، التي تزيد من الروابط وأواصر المحبّة وتعمّق مبدأ المواطنة.

وفي نفس السّياق، استقبل أيضًا صاحب النّيافة، سيادة اللّواء مساعد وزير الدّخليّة، مدير أمن بني سويف، وقيادات قطاعات وزارة الدّاخليّة في المحافظة، ووفدها رفيع المستوى.

شارك صاحب النّيافة في استقبال المهنّئين، القُمُّص بولس فهمي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعي كنيسة ق. أنطونيوس عزبة الصّعايدة- أهناسيا- بني سويف، والأب بيّوس فرج، سكرتير المُطرانيّة، والأخوات الرّاهبات الفرنشيسكانيّات، قلب مريم الطاهر- جماعة بني سويف، والعديد من شعب رعيّة الكنيسة.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل.