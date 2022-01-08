السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطوارئ الصينية» ترسل فريق عمل لتفقد الوضع بعد زلزال تشينجهاى

زلزال
زلزال

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم السبت، إن فريق عمل أُرسل إلى مناطق ضربها الزلزال في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين.

وأطلقت الوزارة استجابة إنقاذ كوارث عاجلة فور وقوع الزلزال الذي بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وضرب محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي في الساعة 1:45 من بعد منتصف ليلة السبت، بتوقيت بكين.

وقالت الوزارة، إن فريق العمل أُرسل إلى مقاطعة تشينجهاي من قبل الوزارة والهيئة الصينية للزلازل، لتقديم الدعم إلى السكان المحليين لتفقد وفحص وضع الكارثة، وتأمين سكن المقيمين المتضررين، وتحليل اتجاه ونتائج الكارثة.

وتركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتم رصده في منطقة قليلة السكان تقع على ارتفاع 3659 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بحسب الوزارة التي أضافت أيضًا أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وهز زلزال بلغت قوته 6.9 درجة، مقاطعة تشينجهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحًا (17.45 بتوقيت جرينتش)، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينج، وفق وكالة "فرانس برس".

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

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