بايدن يستجيب لدعوة بيلوسى بشأن إلقاء خطاب عن حالة الاتحاد

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلقي أول خطاب له عن حالة الاتحاد في 1 مارس، بعد أن أرسلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي دعوة رسمية للرئيس للتحدث بعد عام من تسلمه الولاية.

وخطاب حالة الاتحاد هو كلمة سنوية يلقيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس في مبنى الكابيتول.

وعادة ما يتم إلقاء هذا الخطاب في يناير وأحيانا في فبراير، فيما يعود تأخيره هذا العام جزئيا إلى ازدحام جدول أعمال مجلس الشيوخ، وزيادة إصابات كورونا.

وآخر خطاب عن حالة الاتحاد ألقاه الرئيس السابق دونالد ترامب عشية تبرئته في مجلس الشيوخ في أول محاكمة لعزله.

وكانت بيلوسي كتبت في رسالتها إلى بايدن: "شكرا لك على رؤيتك الجريئة وقيادتك الوطنية التي وجهت الولايات المتحدة للخروج من أزمة إلى عصر تقدم كبير، حيث أننا لا نتعافى من الجائحة فحسب، بل نبني مرة أخرى بشكل أفضل. بهذه الروح أكتب لأدعوك لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء الأول من مارس، لتشاركنا رؤيتك عن حالة الاتحاد".

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الوقت أمس،

لتصل إلى 5 .58 مليون إصابة، حتى الساعة 6.14 صباحا بتوقيت نيويورك،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 89ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.



وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.8 % ، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 130856.