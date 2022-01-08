«مستثمرى مرسى علم»: توقعات بعودة الحركة السياحية مع أعياد الربيع المقبلة

قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن هناك 25 فندقًا تعمل حاليًا بالمدينة من إجمالي نحو أكثر من 75 فندقًا، لافتًا إلى أن ظروف التشغيل وانخفاض الحركة السياحية على المدينة أدت إلى قيام أصحابها بالإغلاق لعدم تحقيق نسبة إشغالات.

وأضاف "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة مرسى علم قد شهدت حراك سياحي خلال فترة الكريسماس ورأس السنة الماضية، وجاءت نسبة الإشغالات مرتفعة على الفنادق القائمة، لافتًا إلى أن المؤشرات كانت تشير إلى استمرار التدفقات السياحية القادمة من أوروبا، ولكن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف بـ" أوميكرون" قد أدى إلى إلغاء للرحلات لدى منظمي الرحلات الأجنبية، والتخوفات التي تصاحب ظهور متحور جديد.

وأشار "شلبي" إلى أن هناك ضغط من قبل منظمة السياحة العالمية على منظمة الصحة العالمية لعدم التهويل من خطورة الفيروس لعدم تأثير السلبي على الحركة السياحية العالمية، وخاصة بعد التداعيات السلبية التي خلفها الفيروس على الحركة السياحية العالمية وفقدان العديد لوظائفهم المرتبطة بالقطاع السياحي على مستوى العالم.

وأوضح "شلبي"، أن هناك توقعات بعودة الحركة السياحية مع أعياد الربيع المقبلة، وخاصة أن هناك رغبة لدى السائحين بزيارة مصر وخاصة لطمانتهم بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة في المنشآت السياحية والفندقية للمحافظة على حياة العاملين بالقطاع الفندقي والسياحي بشكل عام، والمحافظة على صحة السائحين القادمين إلينا بشكل خاص، وقد لفت هذه الإجراءات إشادة من كافة المنظمات والهيئات المهتمة بصناعة السياحة على مستوى العالم وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية، كما أن مصر ستشهد خلال العام الجديد العديد من الافتتاحات الأثرية التي ستجذب السائحين وعلى رأسهم افتتاح المتحف الكبير وغيرها.

وتقوم حاليًا لجان وزارة السياحة والأثار بمراجعة الإجراءات والاشتراطات الصحية المطبقة داخل الفنادق.