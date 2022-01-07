الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تعافيه من جلطة بالمخ.. محسن أحمد يظهر لأول مرة فى عزاء أحمد الحجار (فيديو)

محسن أحمد يظهر لأول
محسن أحمد يظهر لأول مرة في عزاء أحمد الحجار

حرص مدير التصوير محسن أحمد على حضور عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار المقام الآن داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يعد هذا الظهور الأول لمحسن أحمد بعد تعافيه من وعكته الصحية حيث أصيب بجلطة في المخ خلال الفترة الماضية.

وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء كل من الفنان طارق لطفي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمنتج محمد العدل، وعدد كبير من نجوم الفن.

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.

وزير صحي الفن الثقافة محمد لجان الله لحم فنانة نفي ممثل ماضي المسلسل عرض كليب انبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

عقوبات صارمة من «الأوقاف» لـ 5 مخالفين لقراراتها فى جمعة اليوم

أسماء المصابين بكورونا فى منتخب مصر قبل السفر للكاميرون

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

«منه لله اللي صورنى».. قصة «معلمة المنصورة» من الرقص إلى الطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون