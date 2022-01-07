بعد تعافيه من جلطة بالمخ.. محسن أحمد يظهر لأول مرة فى عزاء أحمد الحجار (فيديو)

حرص مدير التصوير محسن أحمد على حضور عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار المقام الآن داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يعد هذا الظهور الأول لمحسن أحمد بعد تعافيه من وعكته الصحية حيث أصيب بجلطة في المخ خلال الفترة الماضية.

وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء كل من الفنان طارق لطفي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمنتج محمد العدل، وعدد كبير من نجوم الفن.

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.