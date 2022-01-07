نقابة المهندسين بالإسكندرية تقبل 35 مشروعًا للتأهل لمنحة أكاديمية البحث العلمي

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد برئاسة الدكتور سامى درويش، عن قبول 35 مشروعًا مقدمة من 5 كليات ومعاهد هندسية للتأهل للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج، لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمي 2021-2022، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة تكونت من أساتذة بكليات الهندسة، والكيانات المتخصصة في هذا الشأن بمحافظة الإسكندرية، ضمت اللجنة كلًا من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيوية الطبيه معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو أحمد المصري عميد كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية، وزارة الاتصالات، العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمد عبدالرحمن مشرف أكاديمي بقسم الهندسة الكهربائية جامعة فاروس عضو بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، والمهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، والمهندسة أمينة حسن عضو مجلس إدارة نادى المهندسين سابا باشا، الدكتور سامي درويش رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية - أستاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة فاروس، الدكتور مصطفي الحضري، أستاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية.

تنعقد اللجنة يومي الخميس والجمعة 6 - 7 يناير 2022 لتحديد المشروعات الفائزة، وفقًا للمعايير العلمية الدقيقه والإجراءات الاحترازية المحددة لذلك.