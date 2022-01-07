الكويت تطالب مواطنيها في كازاخستان بالمغادرة حفاظًا على سلامتهم

طالبت سفارة الكويت في كازاخستان، اليوم الجمعة، مواطنيها الموجودين في كازاخستان بمغادرتها حفاظًا على سلامتهم، وذلك في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى كازاخستان تأجيل سفرهم نظرًا لاستمرار حالة الطوارئ".

وتابع البيان: "كما أهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين حاليًا في كازاخستان مغادرتها حفاظًا على سلامتهم".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عربية، أنه لا مفاوضات، سنقضي على قطاع الطرق المسلحين".

ووجه توكاييف الشكر للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإرساله قوات إلى كازاخستان.

وأكد رئيس كازاخستان إعادة النظام الدستوري إلى حد كبير في هذا البلد الذي يشهد منذ أيام اضطرابات غير مسبوقة.

وقال الرئيس في بيان إن "قوات إرساء النظام تبذل جهودًا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كل المناطق"، لافتًا إلى أن عمليات إعادة النظام ستستمر "رحتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل".

وأضاف أن "الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارًا بممتلكات المواطنين".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية الجمعة، عن مقتل 26 مجرمًا مسلحًا، وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان "تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة" مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.

وأضافت في البيان أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب "تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع".

وتواصلت أعمال العنف التي خلفت عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح الخميس في المدينة التي سمع في وسطها إطلاق نار يوحي بحدوث اشتباكات.

