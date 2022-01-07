الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد.

وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسي راعي الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لروح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائمًا بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن «ميلاد السيد المسيح هو عيد لكل المصريين، فنحن جميعًا حائط صد واحد لوطننا الغالي، وتجلى ذلك في الكثير من المناسبات في العصر الحديث منها ثورة ١٩ والحروب العسكرية خاصة حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي حارب فيها الجميع مسلم ومسيحي، وروت دماؤهم أرض الوطن من أجل تحريره، كما كان لتكاتف رجال الدين المسيحي الدور البارز في نجاح ثورة الشعب في ٣٠ يونيو».

وأضاف رحمي أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين، فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

جاء ذلك بحضور اللواء زكريا حجازي مساعد مدير الأمن، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا وعدد من رجال الدين والقساوسة.

محافظ الغربية يقدم التهنئة للأخوة الاقباط عيد الميلاد

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