الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تزامنا مع الطقس السيئ.. غرفة عمليات «المرور» تواصل متابعة كافة الطرق والمحاور

غرفة عمليات المرور
غرفة عمليات المرور

تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع أقسام المرور في كافة مديريات الأمن متابعة الحالة المرورية لحركة السيارات على جميع الطرق بمحافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، في ظل حالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كثافات مرورية خدمات المرور كاميرات المراقبة الخدمات المرورية الطرق والمحاور الإدارة العامة للمرو الالتزام بتعليمات حالة الطقس السيء

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