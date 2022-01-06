«خلوا بالكوا من البابا»: 8 رسائل من السيسى للأقباط فى عيد الميلاد

ألقى الرئيس السيسي، مساء الخميس، كلمة خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا في كلمته رسالة للمصريين نرصدها فى التقرير التالي:

- وجه الرئيس التحية للمصريين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير"، موجهًا حديثه للحضور قائلاً: "كنت أتمنى أسلّم عليكم كلكم وأحييكم، لكن ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمينا ويحميكم".

- أكد الرئيس أن الطريق نحو المستقبل بدأه مع المصريين وعاهد فيه الله على الوفاء والوحدة: "بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكملوا مع بعض".

- أوضح السيسي أن الطريق هو الجمهورية الجديدة التي تتسع لجميع المصريين دون تمييز: "الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا دون أي فرق أو تمييز، نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض".

- طالب الرئيس المصريين بالانتباه لمحاولات إحداث فتنة أو فُرقة: "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا، لإن ده مش هينتهى خاصة كل ما هنكمل وهننجح".

- دعا الرئيس المولى عز وجل أن يعينه على المسئولية: "ربنا يعيني أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكدًا أن مصر تسع الجميع.

- أكد الرئيس أن من حفظ مصر وحماها هو المولى وحده طالبًا من المصريين الدعاء لله من أجل حماية وطننا، قائلاً فى رده على هتافات الحضور داخل الكاتدرائية: "إحنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا إن اللى حامى البلد دى ربنا سبحانه وتعالى، ودائمًا ندعوه ونتوسل إليه وندعوه أن يحمينا، لأنه هو ربنا وبيسبّب الأسباب".

- أكد السيسى أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الأمل والسلام لا الاستسلام.. جمهورية الحلم والأمل.. جمهورية العلم والعمل الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هنبنيها مع بعض"، مؤكدًا أن "أى تحدي أو أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دائمًا على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

- وأكد السيسى تقديره الشخصى للبابا تواضروس: "عاوز أقولكم على حاجة، انتو متعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللّى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال تُوزن في المواقف والظروف الصعبة جدًا"، داعيًا الجميع إلى الاهتمام بالبابا: "انتو كمان خلوا بالكم منه".

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس الذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.