الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا وحلفاؤها تدين رفض إيران للمفاوضات مع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية

اتهمت كندا وحلفاؤها، إيران، الخميس، بتجاهل عائلات القتلى عندما أسقط جيشها طائرة ركاب قبل عامين برفضها التفاوض على تسوية.

تأتي الإدانة المشتركة من قبل كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا بعد أن تجاهلت إيران أمس، موعدًا نهائيًا من قبل تحالف الدول للتفاوض على تسوية لكارثة 8 يناير 2020 التي أسقطت فيها الحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752.

ووصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونظراؤها، هذا الرفض بأنه "إهانة" لعائلات الـ 176 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا على متن الطائرة، بمن فيهم 55 مواطنا كنديا و 30 مقيما دائما، إلى جانب رعايا بريطانيا وأوكرانيا وأفغانستان والسويد.

وقالت كندا وحلفاؤها، في بيان مشترك - إنها حاولت مرارا وتكرارا التفاوض مع إيران، لكنها تجد الآن أن هذه الجهود لا طائل من ورائها، لذا ستتبع طرقا أخرى في القانون الدولي.

كندا إيران الخطوط الجوية وزيرة الخارجية الكندية أفغانستان القانون الدولي

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