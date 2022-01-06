الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت توصياتها إلى الحكومة

اللجنة الوزارية
اللجنة الوزارية

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء، مساء الخميس، عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل.

أضاف الناطق الحكومي الكويتي، في تصريح الخميس، أن اجتماع اللجنة عقد اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن طريق تقنية (الاتصال المرئي).

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، إصابة الوزير الدكتور خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنه يخضع حاليًا لبروتوكول العزل المنزلي وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم، وهو يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية ويمارس مهامه (عن بعد).

وذلك عقب، إعلان الكويت، الخميس، إصابة وزير الصحة الكويتية الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا المستجد. 

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان الخميس، إصابة “السعيد”، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني. 

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

وأكدت مصادر حكومية في الكويت، اليوم، أن الوضع الوبائي في البلاد جيد، مستبعدة تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ في الوقت الحالي.

وطمأنت المصادر الحكومية، عبر صحيفة "القبس" الكويتية"، بأن الوضع الوبائي في البلاد جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعة في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيرًا.

وأوضحت أن "نشاط الفيروس محليا يشير إلى إمكان استمرار تصاعد معدلات الإصابة اليومية حتى مطلع شهر فبراير المقبل؛ لتبدأ بعدها في الهبوط تدريجيا"، لافتة إلى أن "الأعراض المرصودة لحالات المصابين حتى الآن خفيفة، وأحيانًا بلا أعراض تُذكر".

رئيس مركز التواصل الحكومي الكويت طوارئ كورونا طوارئ كوفيد الحكومة

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