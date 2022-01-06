الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الغيطى»: 50 مشروعا للشباب بالمرحلة الثانية بدار مصر فى العبور

المهندس عبد الرءوف
المهندس عبد الرءوف الغيطى

أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، نقل 38 باكية   مشروع شارع الشباب بمنطقة بإسكان الشباب 100 متر، لعدم جدية الالتزام بدفع المصرفات إلى المقر الجديد بجوار مشروع دار مصر، حيث يأتي ذلك لحرص الجهاز لتوفير فرص عمل للشباب مقابل إيجار شهري بسيط. 

تنفيذ وافتتاح 50 مشروعا للشباب

 

وأوضح: "عبد الرءوف الغيطي" في تصريح لـ"الدستور" أنه جار نقل وتنفيذ عدد من الباكيات لمشروع للشباب لمنطقة شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار المرحلة الثانية بمشروع دار مصر تحت مسمي مشروع بازار العبور "شارع مصر" وبالفعل تم نقل عدد الباكيات الموجودة بشارع الشباب للموقع الجديد بعدد "٣٢" باكية.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم التنبيه على جميع شاغلي الباكيات بتطوير ورفع كفاءة الباكيات لتلائم أعمال التطوير والتجميل الجارية وبالفعل تمت الاستجابة الفورية من خلال شاغلي وأصحاب الباكيات. 

تخطيط لتنفيذ منطقة ألعاب للأطفال 

وقال إنه سيتم فتح باب التقديم لعدد 18 باكية جديدة، ليصل عدد الباكيات بمشروع شارع مصر نحو 50 للشباب وسيتم تسلم الباكيات الجديدة عن طريق القرعة العلنية بمقر الجهاز، موضحاً أنها ستحتوي الأنشطة مشاريع الشباب على مأكولات ومشروبات ساخنه وعصائر وحلويات وأيس كريم بخلاف عدد ٣ باكيات دراجات ومستلزماتها مقسمة كالآتي ٢ باكية ببازار العبور “شارع مصر”، ١ باكية بجوار الچيم المفتوح ومنطقة ألعاب الأطفال الفاصل بين الحي التاسع والطريق الرئيسي.

وكلف رئيس الجهاز، جميع الإدارات المعنية بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وللمشاريع الشباب، حيث جاري أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتدعيمها بعدد 10000 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة وعدد من أشجار الظل وتركيب برجولات ومقاعد وأماكن لجلوس مرتادي البازار وذويهم لحمايتهم من أشعة الشمس في اوقات الذروة. 

وجه رئيس الجهاز جميع الإدارات بضرورة تخفيف الأعباء وتذليل كل العقبات على الشباب وحيث تم مد خطوط المياه والصرف وتوزيع شبكة الكهرباء على الباكيات، موضحا أن جار إقامة منطقة ألعاب للأطفال بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر لمدينة العبور.

الغيطي تنفيذ 50 مشروع -‏‏ الثانية بدار مصر العبور علا العلاف

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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