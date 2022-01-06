الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في مقدمتهم «أودري هيبورن».. أشهر إطلالات الفنانات بالفستان الوردي في السينما (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إرتداء الفستان الوردي يعطي لأي امرأة ترتديه لمسة جمالية فريدة، فالفساتين الوردية تبدو مبهجة وجاذبة للأنظار لذلك تفضل بطلات السينما إرتداء اللون الوردي.

أودري هيبورن ومارلين مونرو وإليزابيث تايلور، وغيرهن من الفنانات فضلوا ارتداء الفساتين الوردية. 

ونعرض لكم فيما يلي نظرة عامة على الفساتين الوردية اللافتة للنظر في السينما، وفقا لموقع “vogue”.

بيلي بيرك في "ساحر أوز"

من منا ينسي بيلي بيرك  باللون الوردي في "ساحر أوز" (1939)

VeraEllen dans “White Christmas”


ظهرت فيرا إلين بالوردي في  الفيلم الكلاسيكي الكريسماس الأبيض  (1954)

مارلين مونرو في "Men Prefer Blondes"


مارلين مونرو ساحرة هوليود  بثوب وردي جميل في "Men Prefer Blondes"

إليزابيث تايلور ترتدي فستانًا من الستينيات من تصميم الشخصيات المهمة لكبار الشخصيات أنتوني أسكويث


إليزابيث تايلور بفستان وردي أثناء تأدية أغنية VIPs

مارلين مونرو في فستان بأزرار في نياجرا هنري هاثا


مارلين مونرو في ثوب وردي أخر في "Niagara"

أودري هيبورن إن جيفنشي ترقص "بريكفاست آت تيفانيز"


أودري هيبورن إن جيفنشي ترقص بالوردي في  "بريكفاست آت تيفانيز"

صوفيا لورين في دور إيف سان لوران في "أرابيسك"


صوفيا لورين تبهرنا في ردي في  "أرابيسك" (1966)

إيزابيل أدجاني في "L'Ét Meurtrier"


أرتدت إيزابيل أدجاني كذلك ثوب وردي  في "L'Été Meurtrier"

ناستاسجا كينسكي في "باريس تكساس"


ومن الفنانات اللواتي برزن بالوردي ناستاسجا كينسكي في "باريس تكساس"


مولي رينجوالد ترقص بثوب وردي في Pretty in Pink عام 1986

 

جينيفر جراي في فيلم "Dirty Dancing" باتريك سويزي وهو يرتدي مشهد العبادة


جينيفر جراي ترقص  أيضا بالوردي بفيلم  Dirty Dancing عام 1987 

سيسي سبيسك في فستان حفلة موسيقية في كاري في كرة الشيطان لبريان دي بالما

سيسي سبيسك في فيلم "Decay at the Devil's Ball"
 

كريستين دانست في فستان MarieAntoinette من صوفيا كوبولا


كيرستن دانست  تتالف باللون الوردي في فيلم   "Marie-Antoinette"

فيرجيني ليدوين في "8 نساء"


فيرجيني ليدوين في  فيلم 8 نساء يلببون الوردي اللامع 

ريس ويذرسبون في "Legally Blonde"


ريس ويذرسبون تظهر في فيلم "Legally Blonde" باللون الوردي 


ليزا كودرو تحضر فيلم “لم شمل مدرسة رومي وميشيل الثانوية”عام 1997بلون وردي 

إيما ستون بفستان صيفي في La La Land من تصميم داميان شازيل


إيما ستون تظهر في فيلم La La Land إنتاج عام 2016 باللون الوردي 

إيما واتسون في فيلم Little Women


إيما واتسون كان لها نصيب بالظهور في اللون الوردي في فيلم  Little Womenمن إنتاج عام 2019

هوليود فساتين وردي أودري هيبورن بيلي بيرك مارلين مونرو

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