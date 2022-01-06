في مقدمتهم «أودري هيبورن».. أشهر إطلالات الفنانات بالفستان الوردي في السينما (صور)

إرتداء الفستان الوردي يعطي لأي امرأة ترتديه لمسة جمالية فريدة، فالفساتين الوردية تبدو مبهجة وجاذبة للأنظار لذلك تفضل بطلات السينما إرتداء اللون الوردي.

أودري هيبورن ومارلين مونرو وإليزابيث تايلور، وغيرهن من الفنانات فضلوا ارتداء الفساتين الوردية.

ونعرض لكم فيما يلي نظرة عامة على الفساتين الوردية اللافتة للنظر في السينما، وفقا لموقع “vogue”.

من منا ينسي بيلي بيرك باللون الوردي في "ساحر أوز" (1939)



ظهرت فيرا إلين بالوردي في الفيلم الكلاسيكي الكريسماس الأبيض (1954)



مارلين مونرو ساحرة هوليود بثوب وردي جميل في "Men Prefer Blondes"



إليزابيث تايلور بفستان وردي أثناء تأدية أغنية VIPs



مارلين مونرو في ثوب وردي أخر في "Niagara"



أودري هيبورن إن جيفنشي ترقص بالوردي في "بريكفاست آت تيفانيز"



صوفيا لورين تبهرنا في ردي في "أرابيسك" (1966)



أرتدت إيزابيل أدجاني كذلك ثوب وردي في "L'Été Meurtrier"



ومن الفنانات اللواتي برزن بالوردي ناستاسجا كينسكي في "باريس تكساس"



مولي رينجوالد ترقص بثوب وردي في Pretty in Pink عام 1986



جينيفر جراي ترقص أيضا بالوردي بفيلم Dirty Dancing عام 1987

سيسي سبيسك في فيلم "Decay at the Devil's Ball"





كيرستن دانست تتالف باللون الوردي في فيلم "Marie-Antoinette"



فيرجيني ليدوين في فيلم 8 نساء يلببون الوردي اللامع



ريس ويذرسبون تظهر في فيلم "Legally Blonde" باللون الوردي



ليزا كودرو تحضر فيلم “لم شمل مدرسة رومي وميشيل الثانوية”عام 1997بلون وردي



إيما ستون تظهر في فيلم La La Land إنتاج عام 2016 باللون الوردي



إيما واتسون كان لها نصيب بالظهور في اللون الوردي في فيلم Little Womenمن إنتاج عام 2019