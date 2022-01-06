مصرع شخص انقلب عليه جرار بالعاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعى، بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من عمليات هيئة الإسعاف، بمصرع شخص، إثر وقوع حادث بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع الوفاة نتيجة انقلاب جرار على الشخص، مما أسفر عنه وفاته فى الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.