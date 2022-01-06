إصابة وزير الصحة الكويتى بكورونا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الكويتية الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، عن إصابة “السعيد”، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

وأكدت مصادر حكومية في الكويت، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في البلاد جيد، مستبعدة تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ في الوقت الحالي.

وطمأنت المصادر الحكومية، عبر صحيفة "القبس" الكويتية"، بأن الوضع الوبائي في البلاد جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعة في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيرًا.

وأوضحت أن "نشاط الفيروس محليا يشير إلى إمكان استمرار تصاعد معدلات الإصابة اليومية حتى مطلع شهر فبراير المقبل؛ لتبدأ بعدها في الهبوط تدريجيا"، لافتة إلى أن "الأعراض المرصودة لحالات المصابين حتى الآن خفيفة، وأحيانًا بلا أعراض تُذكر".

وأكدت المصادر أن "التوجه نحو تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ مستبعد في الوقت الحالي"، موضحة أن "قفزة أعداد الإصابات لا تدعو إلى الهلع؛ فلا يزال الإشغال السريري في المستشفيات مستقرا".

وأضافت: "في حال زادت الإصابات ونسب الإشغال بالعناية والمستشفيات؛ فستُتخذ إجراءات حكومية جديدة؛ من أبرزها: عودة التباعد في المساجد، وتخفيف الدوامات، وعودة الدراسة عن بعد، مع تشديد تطبيق الاشتراطات بشكل موسع في الأماكن المغلقة".

وشددت المصادر على أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات ترفع إليها من لجنة طوارئ كورونا؛ في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.

هذا وأعلنت الكويت، يوم أمس الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بلغ 2246 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 423042 حالة.

وفي يوم الإثنين السابق، حذرت الوزارة من زيادة أعداد الإصابات اليومية، قائلة: "حتى تستمر المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة، لابد من مداومة التعاون والتيقظ والحذر".