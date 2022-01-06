التحقيق مع مدرس يمتلك ثروة لا تناسب دخله بالإسماعيلية

تناقش الأجهزة المختصة، مدرسا بالإسماعيلية حول مصادر دخله وطبيعة عمله، والأموال التي يمتلكها، بسبب ورود معلومات بتضخم ثروته بشكل كبير.

وطالبت الجهات المختصة، مراجعة إقرارات الذمة المالية الخاصة به، والإقرارات الضريبية في حالة وجود استثمارات أخرى أو أي تجارة خاصة به.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في القبض على مدرس بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ بقدر لا يتناسب مع طبيعة عمله كموظف بالدولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مدرس، بإحدى المدارس بالإسماعيلية باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه وقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة دخله وتحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.