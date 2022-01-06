«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي القمح خلال يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:

فى الأراضى الجديدة؛

بالنسبة للأراضى الجيرية الاهتمام بالرى وان يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة فى زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الرى أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

أما فى الاراضى الرملية التى تروى بالرش يراعى الرى على فترات متقاربة كل أسبوع مع إضافة جرعة السماد الموصى بها مع الرى والانتهاء من إضافة السماد حتى قبل طرد السنابل.

- وإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى بالرش على نباتات القمح فى الصباح الباكر او قبل الغروب وذلك قبل طرد السنابل اى بعد شهرين من الزراعة.

- أما الحشائش فتقلع باليد فى الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب إذا كانت بسيطة وخاصة الزمير حيث يطرد قبل القمح ويسهل تميزه واقتلاعه.

فى الأراضى القديمة؛:

- فى هذا الشهر يراعى الاهتمام بالرى و خاصة فى فترة حمل السنابل أن يكون الرى على الحامى مع عدم الرى أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

- ويجب الانتهاء من إضافة الجرعة الأخيرة من السماد قبل طرد السنابل وعدم إضافة السماد بعد طرد السنابل.

- أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك فى الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

الأمراض الفطرية:

يصاب القمح بعده أمراض فطرية منها التفحم السائب والبياض الدقيقى، أما أهم الأمراض الفطرية التى يصاب بها نبات القمح فهى أصداء القمح الثلاثة، التى تختلف فيما بينها فى نوع الفطر المسبب لكل مرض وموقع وشكل ولون الإصابة على النبات، واسم كل منها تبعا لذلك، كما تختلف الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار كل مرض منها، والأصداء الثلاثة التى تصيب نبات القمح هى: الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط)، صدأ الورقة (الصدأ البريقالى) والصدأ الأسود (صدأ الساق).

والجدير بالذكر أن أهم طرق مكافحة الأمراض الفطرية فى نبات القمح، وأبسطها واقلها تكلفة وحفاظا على البيئة من التلوث، هى زراعة الأصناف الموصى بها والموزعة عن طريق جهات رسمية موثوق بها، وهى الأصناف المنتجة بمعرفة قسم بحوث القمح والتى تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للأمراض الفطرية والتى يقوم القسم بإحلال الجديد منها باستمرار للحفاظ على درجة العالية من المقاومة للأمراض.

- والمرور الدورى وخاصة فى أخر هذا الشهر مهم جدا حتى تكتشف اى إصابة بالصدأ الأصفر حيث تكون الظروف الجوية ملائمة للنموه ويظهر على الورقة على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد. وعند التأكد من ذلك يتم رش المنطقة المصابة فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتى تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:

سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء