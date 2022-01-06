«التخطيط»: 48.5 مليار جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا في قطاع الموارد المائية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد البرامج التى تنفذ بقطاع الموارد المائية والرى يبلغ 12 برنامجاً فرعياً من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة كلية تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه (يخص الباب السادس منها نسبة 55%)، خلال الفترة (18/2019 – 20/2021)، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعاً تنموياً، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه (منها 277 مشروعاً في (20/2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه).

واستعرض وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، أهمها حفر مسار الترعة الفرعية رقم 4 بطول 9كم بتوشكى، وحماية منطقة الطور من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء 6 بحيرات صناعية و3 سدود تخزينية بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد محطة ري الخيام بمحافظة سوهاج، وإنشاء محطة طلمبات رفع فارسكور الجديدة بمحافظة الدقهلية.

ولفتت الوزارة إلى محافظة أسوان من أكبر المحافظات المستفيدة من المشروعات المُنفذة، بنحو 84 مشروعاً بتكلفة تزيد عن 3 مليار جنيه، تليها البحيرة بنحو 68 مشروعاً بتكلفة 663.5 مليون جنيه، ثم البحر الأحمر بعدد 9 مشروعات بتكلفة 615 مليون جنيه، والدقهلية بعدد 53 مشروعاً بتكلفة 587.5 مليون جنيه، والإسماعيلية 16 مشروعاً بتكلفة 549.3 مليون جنيه، وكفر الشيخ 44 مشروعاً بتكلفة 446.7 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، تم الانتهاء من تغطية 17 كم من الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، وتنفيذ حمايات بطول 71 كم للسواحل والشواطئ، وتغذية شواطئ بطول 16.8 كم من ناتج عمليات التكريت، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 2622 فعالية (ندوات، أفلام، نشرات، حملات إعلانية) لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وتحسين استخدامها.