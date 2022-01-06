الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالبحر الأحمر

قوات الامن
قوات الامن

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة، اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة أمام جميع وبمحيط كنائس وأديرة المحافظة، وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محيي سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء شريف البيلي، مدير مباحث المديرية.

فيما تم انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فرق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنائس للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن، خلال عملية التفتيش وتأمين الاحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

وذلك في إطار خطة تأمين كنائس وأديرة المحافظة خلال فترة الاحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، والتمشيط المستمر للشوارع باستخدام الكلاب البوليسية المدربة.

واستعدت كنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لإقامة قداس عيد الميلاد، وسط تشديدات أمنية واحترازية مشددة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية جميع الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى الكنيسة كإجراء احترازي. 

وغيرت الأجهزة الأمنية مسار الطريق المؤدى أمام الكنيسة في اتجاه ميدان شكسبير ليمر أمام محكمة البحر الأحمر بعد غلق شارع الكنيسة الرئيسي، فيها شهد محيط الكنيسة انتشارًا كبيرًا لرجال الأمن وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة.

وبالنسبة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم تطهير ورش الكنيسة وجميع أركانها كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، كما أكدت الكنيسة على مواطنيها بعدم التزاحم داخل الكنيسة كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وأكد القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة والإعلام بكنيسة ومطرانية البحر الأحمر، أنه ستتم إقامة قداس عيد الميلاد المجيد، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم تطهير وتعقيم الكنيسة وتنظيم الدخول لمنع الزحام، والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.

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