بعد رحيلها.. أهم أعمال الفنانة القديرة مها أبوعوف

توفيت الفنانة القديرة مها أبوعوف داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مع المرض، في خبر صادم وحزين للوسط الفني والكثير من محبي الفن، حيث تعتبر من أيقونات زمن الفن الجميل، حيث تنوعت أدوارها في السينما والدراما على مدار سنوات.

شاركت الفنانة مها أبو عوف في العديد من الأعمال السينمائية وتعتبر الفنانة الجميلة مها أبو عوف من النجمات المثقفات على مستوى الوسط الفني بأكمله.

وقدمت الفنانة مها أبو عوف العديد من الأعمال الفنية.

أهم الأفلام الفنانة مها أبوعوف:-

فيلم كازانوفا.

سوء تفاهم

من ألف إلى باء:2014-والدة رامي

ليلة هنا وسرور

الحفلة:2013

وبعد الطوفان

غش الزوجية

أمير البحار

زي النهاردة

معلش إحنا بنتبهدل

حالة حب

أحلى الأوقات



كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها:-

الحرير المخملي

فوق السحاب

نسر الصعيد

هربانة منها

لا تطفئ الشمس

إمبراطورية مين

خوات دنيا

الخواجة عبد القادر

الزناتي مجاهد

يوميات ونيس

سامحني يا زمن



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أبوعوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي ٢٠٢١ وتشارك العمل فيه مع الفنان مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، ولاء الشريف.