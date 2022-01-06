الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد رحيلها.. أهم أعمال الفنانة القديرة مها أبوعوف

مها أبو عوف
مها أبو عوف

توفيت الفنانة القديرة مها أبوعوف داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مع المرض، في خبر صادم وحزين للوسط الفني والكثير من محبي الفن، حيث تعتبر من أيقونات زمن الفن الجميل، حيث تنوعت أدوارها في السينما والدراما على مدار سنوات.

 

شاركت الفنانة مها أبو عوف في العديد من الأعمال السينمائية وتعتبر الفنانة الجميلة مها أبو عوف من النجمات المثقفات على مستوى الوسط الفني بأكمله.

 

وقدمت الفنانة مها أبو عوف العديد من الأعمال الفنية.

 

أهم الأفلام الفنانة مها أبوعوف:- 

  • فيلم كازانوفا.
  • سوء تفاهم
  • من ألف إلى باء:2014-والدة رامي
  • ليلة هنا وسرور
  • الحفلة:2013
  • وبعد الطوفان
  • غش الزوجية
  • أمير البحار
  • زي النهاردة
  • معلش إحنا بنتبهدل
  • حالة حب
  • أحلى الأوقات
  •  

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها:-

 

  • الحرير المخملي
  • فوق السحاب
  • نسر الصعيد
  • هربانة منها
  • لا تطفئ الشمس
  • إمبراطورية مين
  • خوات دنيا
  • الخواجة عبد القادر
  • الزناتي مجاهد
  • يوميات ونيس

 سامحني يا زمن
 
يذكر أن  آخر أعمال الفنانة مها أبوعوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي ٢٠٢١ وتشارك العمل فيه مع الفنان مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق،  ولاء الشريف.

الفنان منير مكرم نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة مها أبو عوف مها ابو عوف المرض رموز السينما

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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