نون.. فرعونة مصرية

ابكي بمفردك.. وضعي كفك على فمك.. كي لا يسمعك أحد.. واخرجي مبتسمة..

تظل المرأة.. وطنًا.. تلجأ إليه.. مهما بلغت قوتك..

ليست كل امرأة تنسى.. بامرأة أخرى.. هناك امرأة لو ضاعت منك.. ستمضي بقية حياتك.. تجمع صورتها.. من ألف امرأة.. ولن تجدها..

هم يتغيرون.. كالفصول.. ونحن علينا أن نرتدي.. ما يناسب كل فصل.. الصيف والشتاء.. والربيع والخريف.. خليكي بنت الطبيعة.. وليحذر غيرك من الفيضان.. أنثى على العرش..

لا أريد أن أجرحهم.. كما فعلوا بي.. ولكني أنتظر الأيام.. وما ستفعله بهم..

اخترت نفسي.. فانتهت علاقات كثيرة..

أنا لست مثلهم.. أنا مثلاً لهم..

داخل المرأة.. امرأة أخري لا يعرفها أحد.. تستيقظ فقط حين تنكسر.. وفجأة تصبح أقوى..

يا جاهل.. أنا بالعمر مرة..

أجمل النساء التي تكون في حضور من تحبه أنثى.. وفي غيابه.. تمنحه ثقته وأمانة.. قوة المواجهة.. من غدر الرعاع..

شخصيتك.. كبصمة يديكِ.. لا تشبه أحد..

لا يمكن أن تكون أكرم من الأنثى.. فإن أعطيتها الأمان.. كانت لك وطن..

الأنثى وطن.. والوطن لا يخان..

أنثى مزاجية.. ذات مفردات عتيدة.. ليست مجبرة على تبرير مواقفها.. لمن يسيء الظن.. تتحدث بعفوية.. تضحك بشدة.. تغار بجنون وتعشق بخجل..

في الشطرنج.. يوجد ملك ولا توجد ملكة.. لأن المرأة لا تصلح أن تكون لعبة.. يا معشر الرجال.. المرأة روح..

أنتِ الوطن.. ثقي.. سوف تخبرك الأيام..



في الحب والحياة.. خليكي زي الشمس.. منورة الدنيا كلها.. اللي يرفع عينه فيكي.. تاخده النداهة..

الحرة.. لا تقبل على نفسها.. أسياد..

أنتِ قوية.. أنتِ صلبة.. لن تهزمك الدنيا.. ولن تكسرك..

إن لم أعجبك.. فأنا أمنية لغيرك.. يتمنى أن تتحقق له..

من سلك طريق الحب.. استحال عليه الرجوع.. بقلب سليم..

عاملني كصفوف المصلين.. لا تترك فراغًا بيننا.. فأنا أتنفسك عشقًا..

باب القلب.. ده بتاع ربنا.. بيفتحه لناس معينة.. يقعدوا فيه ويربعوا..

المرأة.. جنة ونار.. وأنت عليك تختار...

في قلوبنا.. أشخاص هم أشبه بالنبض.. حضورهم حياة.. وعتابهم أشبه بالموت.. كلماتهم دواء.. وغضبهم بركان.. فحافظ على نبض الحياة.. لكي تكون أنت كل قلبي.. الذي لا يتوقف عند رؤياك.. يا ملك القلب.. والعقل.. والروح.. يبتسمون برؤياك حتى في الأحلام..

ربما يدعي ألف رجل حبه لكي.. لعينيك.. لجمالك.. لرقتك.. لكن واحد فقط يحترمك.. لا لشيء سوى أنك أنتِ..

الروح لا تهوى.. إلا من يشبهها..

أنتِ الأولى.. وما يتبقى من نساء الأرض.. ذرات رمال..



محدش بيختار.. هو بيحب مين.. وليه..

ستكونين يومًا ما.. كما تمنيتِ..

خلاصة الحياة.. اختاري رفيقًا يسعدك.. وامضي بكل حب.. واعلمي أن كل شيء مؤقت.

