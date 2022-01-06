محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفرافرة

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة " بالمركز، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز، ومسئولي المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشاد "الزملوط"، بنسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة بكل من قرى أبو منقار وأبو هريرة والكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء، حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد من مجمعات الخدمات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والملاعب الرياضية ومجمعات الخدمات الزراعية التي تضم مركز إرشاد زراعي ووحدة بيطرية وجمعية زراعية.

جدير بالذكر، أن المشروع يشمل ١٩ قرية، و٧ وحدات محلية بنطاق المركز، ويتم تنفيذ ١٧٧ مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق "الفرافرة - الداخلة" التي يتم تنفيذها بطول ٣٢٠ كم، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز الفرافرة.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمخطط الزمني ، وذلك ضمن برتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف طريق "توشكى - العوينات - الفرافرة"، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.

وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة، مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية بغرب الموهوب، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يضم مصنع للزيوت ومزرعة على مساحة ٢٠ فدان لزراعة النباتات العطرية ومشتل، موجهًاَ بالتنسيق مع الجمعيات التنموية لنشر ثقافة زراعة النباتات الطبية والعطرية وتسويق الإنتاج محليًاَ وعالميًاَ.

وعقد محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، وجهاد متولي رئيس مركز بلاط، والنائب محمد على عضو مجلس الشيوخ بالداخلة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة، ورفع احتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وإعداد تقرير عن ما تم إنجازه خلال العام الماضي بكل قرية.

كما شدد على التنسيق مع الإدارات الزراعية في مجال مكافحة وعلاج سوسة النخيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة في أعمال المكافحة.