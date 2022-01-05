الأربعاء 05 يناير 2022
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الكرازة

أندريه زكي: مصر تشهد تطورات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها -في إطار هذه الرؤية نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري. 

 وتابع “زكي” خلال كلمته باحتفال الطائفة الإنجيلية الذي أقيم بكنيسة قصر الدوبارة  بمناسبة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم قائلاً: "لقد رأينا -وشاركنا- مع مؤسسات الدولة في المبادرات التنموية الكبيرة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد أيقونة الخير في مصر، لتغيير حياة ملايين المواطنين. وأشكر الرئيس أيضا على مواقفه الإنسانية المتعددة، ومن أهمها دعم ذوي الهمم، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والمساواة. كل هذه الخطوات الكبيرة تشير -وبقوة- إلى حالة استقرار البلاد، وانطلاقها بخطى ثابتة نحو المستقبل، فجاء في هذا السياق، القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ، في خطوة تعكس ما المصريين. “مضيفاً ”كما أشكر أيضا سيادة الرئيس لتهنئته لنا وإيفاده أحمد الأنصاري - أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد".

 وأضاف رئيس الإنجيلية: “تحقق على أرض الواقع في مصر ،إن عظمة مصر وحضارتها قد تجلت في أبهى صورها في احتفالات نقل المومياوات وطريق الكباش، فاستدعت مصر أمجاد ماضيها وربطتها بحاضرها الذي تسعى فيه إلى مستقبل مشرق. وفي هذا السياق أيضا، أشكر الدولة المصرية على تخصيص قطعة أرض وبناء كنيسة الأقصر الإنجيلية، والتي ستفتتح خلال أيام قليلة، بديلة لموقع الكنيسة السابق في طريق الكباش. ونثق أن خطوات أعظم ستتخذها مصر، ونرى ملامح المستقبل المشرق بإرادة وعمل الكل”.

كما توجه برسالة شكر لكلا من  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أناب عنه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة للتهنئة بالعيد، والذي يحضر بصفته أيضا والمستشار الدكتور حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب الذي أرسل برقية تهنئة وأناب عنه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، للتهنئة بالعيد، وهو يحضر بصفته أيضا.

القس أندرية زكى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية الطائفة الانجيلية الميلاد المجيد المواطنين

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