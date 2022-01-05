الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس

كازاخستان
كازاخستان

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب، في ضوء الاحتجاجات المستمرة في كازاخستان المرتبطة بشكل أساسي بالزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز المسال.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بمسؤولية وضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف" في البلاد، "مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي".

توقع الاتحاد الأوروبي في بيانه أن يبقى المتظاهرون "غير عنيفين وأن يتجنبوا أي تحريض على العنف"، داعيا السلطات إلى "احترام الحق الأساسي في الاحتجاج السلمي والتناسب في استخدام القوة عند الدفاع عن مصالحها الأمنية المشروعة، والوفاء بالتزاماتها الدولية"، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى السعي من أجل الحل السلمي للوضع من خلال الحوار الشامل مع جميع أصحاب المصلحة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وكانت أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التي رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

وقالت وكالة "سبوتنيك كازاخستان"، إن السلطات فرضت الحالة بسبب تدهور الأوضاع واتساع نطاق الاحتجاجات في ألما آتا لتشمل مدنًا أخرى.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضًا، ففي ألما آتا، مساء يوم 4 يناير، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن، واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية، وحث توكاييف الناس على التحلي بالحكمة وعدم الخضوع للاستفزازات من الداخل والخارج.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في كازاخستان إلى تجنب التصعيد والعنف وإطلاق حوار، فيما أغلقت قنصلية الولايات المتحدة في ألما آتا أبوابها أمام المراجعين.

لاتحاد الأوروبي ضبط النفس كازاخستان ميع الأطراف لاحتجاجات المستمرة التطورات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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