الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«أوبل» تستغي عن 2100 عامل بنهاية 2021

أوبل
أوبل

 أعلنت شركة أوبل الألمانية للسيارات أنها حققت هدفها الخاص بالاستغناء عن 2100 عامل آخر بحلول نهاية 2021.


وفي تصريحات لصحف مجموعة "في آر إم" للنشر، قال رئيس شؤون العاملين في أوبل رالف فانجيمان إن الشركة اقتصرت في إنهاء عقود العمل على استخدام برنامج تطوعي.


وحسب بيان للمجموعة، قال فانجيمان: "كنا قد اتفقنا مع شركائنا الاجتماعيين قبل بدء الجائحة على شطب 2100 وظيفة عن طريق برنامج تطوعي ذي شروط جذابة وقواعد للتقاعد المبكر وذلك بناء على أساس تطوعي كامل".


وأضاف: "قد حققنا هذا الهدف بحلول نهاية العام ورفعنا بالتالي قدرتنا التنافسية بطريقة مقبولة اجتماعيا".


كانت أوبل المملوكة لمجموعة ستيلانتيس اتفقت مع نقابة العاملين في المعادن "آي جي ميتال" الألمانية على التخلي عن شطب الوظائف المرتبطة بظروف التشغيل حتى منتصف عام 2025، وقامت في الوقت نفسه بشطب آلاف الوظائف عن طريق دفع مكافآت نهاية خدمة.


غير أنه لم يظهر في الفترة الأخيرة متطوعون للتخلي عن وظائفهم في أوبل لدرجة جعلت إدارة الشركة تفكر فيما يطلق عليه "بند الكارثة" في عقد الأجور الجماعي والخاص بشطب وظائف لأسباب تتعلق بالتشغيل. وبعد احتجاجات كبيرة عدلت المجموعة الأم عن هذه الخطوة كما عدلت عن نقل مصانع الإنتاج التابعة لأوبل إلى الخارج بنظام التعهيد.


وقالت مجموعة "في آر إم" إن ما ساعد في تحقيق هدف الشركة هو "المكافآت السريعة" التي لم تقل قيمتها عن 20 ألف يورو وتم دفعها بشكل إضافي إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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