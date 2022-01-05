الفوضى تضرب الكنيست.. وبينيت يصف المعارضة بـ«البلطجية» (فيديو)

نشبت مشادات كلامية حادة بين نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء المعارضة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة الكنيست العامة.

وتعد هذه المواجهة بين رئيس وزراء إسرائيل وأحزاب المعارضة، غير معتاد حدوثها، خاصةً أنها أدت إلى اندلاع حالة من الفوضى والشغب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وبدأت الواقعة عندما مر بينيت بالقرب من مقاعد المعارضة في الكنيست، وتلقى حينها صيحات غاضبة وعدد من الشتائم، ما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد عليهم بشكل حاد وصارخ.

مشادات وفوضى داخل الكنيست

فوضى بين بينيت والمعارضة في الكنيست

وجاءت تلك المشادات بسبب تعرض بينيت للهجوم الشديد من قبل أعضاء حزب الليكود، أثناء التصويت على قانون ربط منازل المنطقة العربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، وهو ما ترفضه الأحزاب اليمينية، والمعارضة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقاعد المعارضة وواجهم شفهيًا مرتين متتاليين، وهي خطوة «ليست نموذجية لسلوكه»، وفق ما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وقال أعضاء الكنيست، موجهين حديثهم إلى بينيت، إن المعارضة تشعر بآلم كلما يمر التصويت، مشيرين إلى أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو وضع المبادئ والوقوف وراءها، دون أن وجود أصوات مختلفة حولها.

وخلال الجلسة، هاجم أعضاء المعارضة في الكنيست، خاصةً عن حزب الليكود، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد التصويت على القانون، ودعوه إلى إضفاء الشرعية على النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية أيضًا، قائلين لبينيت: "أنت عار".

بينيت يهاجم المعارضة.. ونتنياهو: يوم أسود للصهيونية

من جانبه، رد بينيت على مهاجمة المعارضة، قائلا لهم: "أنتم لم تفعلوا شيئًا لصالح الاستيطان عندما كنتم في السلطة"، بينما قام حراس الكنيست بالفصل بين الطرفين، لمنع تطور المواجهات.

وبعد انتهاء التصويت على قانون ربط المنازل العربية بالكهرباء، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، حول ما حدث داخل الكنيست، قائلا: "عصابة من البلطجية، لست خائفًا منكم، ولن أسمح لكم بحرق البلد".

في السياق ذاته، أكد نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية أن اليوم هو «يوم أسود للصهيونية»، مشيرًا إلى أن الحكومة تساعد الحركة الإسلامية في إسرائيل للاستيلاء على النقب والجليل.