مسئول هندى: استبعاد حبوب ميرك من بروتوكول علاج كورونا

قال مسئول صحة كبير في إفادة لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء، إن الهند لم تدرج حبوب

شركة ميرك لعلاج كوفيد-19 في بروتوكولها الوطني للعلاج من المرض بسبب بعض "مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".



وأوضح بالرام بهارجافا رئيس المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة "علينا أن نتذكر أن هذا العقار يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.. لذا لم يُدرج لدى مهمة العمل الوطنية".



وتعتزم شركة الأدوية الهندية ريدي لابوراتوريز إطلاق نسختها من عقار ميرك الذي يحمل اسم (مولنوبيرافير) الأسبوع المقبل.

وقد كشفت صحيفة انديان إكسبريس الهندية، اليوم الأربعاء، عن آخر الأوضاع الهندية في مواجهة سلالة كورونا الجديد اوميكرون، مشيرة عن ارتفاع حالات الإصابة بـ أوميكرون في البلاد 6 مرات في الأيام الثمانية الماضية.

وذكرت الصحيفة في تقرير المصادر، أن وزارة الصحة الهندية أبلغت عن زيادة أكثر من 6.3 مرات في حالات Covid-19 في الأيام الثمانية الماضية، مضيفة أنه قد لوحظت زيادة حادة في إيجابية الحالة من 0.79 في المائة في نهاية ديسمبر الماضي إلى 5.03 في المائة في 5 يناير 2022.

الولايات الهندية الأكثر قلقًا

وانتشر الوباء في العديد من الولايات الهندية ومن بينها ولاية ماهاراشترا، والبنغال الغربية ، ودلهي، وكيرالا، وتاميل نادو، وكارناتاكا، وجارخاند، وجوجارات وتم تسجيلها كأماكن مثيرة للقلق بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس Covid-19، حسبما قالت وزارة الصحة التابعة للاتحاد.

وأضافت الصحة الهندية أن 28 مقاطعة في البلاد أبلغت عن أكثر من 10% إيجابية أسبوعية، بينما أبلغت 43 منطقة عن إيجابية أسبوعية بين 5-10%.

وأعلنت الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 58.097 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 534 حالة وفاة في الـ24 ساعة المنتهية في التاسعة من صباح الأربعاء.

ومع تعافي 15،389، أبلغت الحالات النشطة في البلاد 2،14،004، وتم اكتشاف ما مجموعه 2135 حالة من نوع أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن.