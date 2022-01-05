بعد تضامنها مع فلسطين.. أبرز إطلالات الممثلة العالمية إيما واتسون

تصدرت الممثلة العالمية، إيما واتسون، محرك البحث جوجل، بعد إعلانها التضامن مع القضية الفلسطينية، الأمر الذي دفع المتابعين في الوطن العربي والعالم إلى التفاعل معها، وذلك بنشرها عدد من الصور على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "التضامن فعل".

من هي إيما واتسون آخر المنضمين إلى المدافعين عن القضية الفلسطينية؟

إيما واتسون، هي ممثلة إنجليزية، وعارضة أزياء، تبلغ من العمر 31 عاما، عاشت سنواتها الأولى في باريس بفرنسا، ويعتبر الدور الذي حقق لها شهرة واسعة هو دورها في سلسلة أفلام هاري بوتر، من خلال تجسد دور "هيرميون".

هذا الدور الذي حقق لها شهرة واسعة وعدد من الجوائز، التي حققت لها ما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني، رغم أنها لم يسبق لها التمثيل إلا في أيام الطفولة ومن خلال خشبة المسارح المدرسية.

إطلالات إيما واتسون على السجادة الحمراء:

تميزت واستون، خلال السنوات عملها، بعدد من الإطلالات التي ظهرت بها على السجادة الحمراء، وتألقت خلالها بعدد من الفساتين والإطلالات المختلفة، والمتميزة.

علاقة إيما بالسجادة الحمراء، لم تبدأ مؤخرًا، وإنما كان لها علاقة وطيدة بالسجادة الحمراء، منذ أن كان عمرها 11 عاما، من خلال مشاركتها في الأفلام وقتها، وظهرت واستون خلالها وهي واثقة من نفسها، إنها نفس الثقة التي تسير بها حتى الآن.

فستان أنيق باللون الأسود:

في العام 2017، ظهرت إيما واتسون على السجادة الحمراء، بفستان أنيق من اللون الأسود، ذو أكمام طويلة، وبفتحة قصيرة من الظهر، ومنفوش، ونسقت معه شنطة صغيرة من اللون الذهبي، وإسورة باللون الذهبي أيضًا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

فستان من اللون الأبيض:

وفي أحد المهرجانات الفنية، أطلت واتسون، على السجادة الحمراء، بفستان أنيق من اللون الأبيض، بدون أكمام، فقط حمالة على الرقبة، وبفتحة طويلة، وكانت الإطلالة بسيطة، حيث نسقت معها شعر مرفوع لأعلى.