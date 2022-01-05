الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تضامنها مع فلسطين.. أبرز إطلالات الممثلة العالمية إيما واتسون

إيما واستون
إيما واستون

تصدرت الممثلة العالمية، إيما واتسون، محرك البحث جوجل، بعد إعلانها التضامن مع القضية الفلسطينية، الأمر الذي دفع المتابعين في الوطن العربي والعالم إلى التفاعل معها، وذلك بنشرها عدد من الصور على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "التضامن فعل".

من هي إيما واتسون آخر المنضمين إلى المدافعين عن القضية الفلسطينية؟

إيما واتسون، هي ممثلة إنجليزية، وعارضة أزياء، تبلغ من العمر 31 عاما، عاشت سنواتها الأولى في باريس بفرنسا، ويعتبر الدور الذي حقق لها شهرة واسعة هو دورها في سلسلة أفلام هاري بوتر، من خلال تجسد دور "هيرميون".

هذا الدور الذي حقق لها شهرة واسعة وعدد من الجوائز، التي حققت لها ما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني، رغم أنها لم يسبق لها التمثيل إلا في أيام الطفولة ومن خلال خشبة المسارح المدرسية.

إطلالات إيما واتسون على السجادة الحمراء:

تميزت واستون، خلال السنوات عملها، بعدد من الإطلالات التي ظهرت بها على السجادة الحمراء، وتألقت خلالها بعدد من الفساتين والإطلالات المختلفة، والمتميزة.

علاقة إيما بالسجادة الحمراء، لم تبدأ مؤخرًا، وإنما كان لها علاقة وطيدة بالسجادة الحمراء، منذ أن كان عمرها 11 عاما، من خلال مشاركتها في الأفلام وقتها، وظهرت واستون خلالها وهي واثقة من نفسها، إنها نفس الثقة التي تسير بها حتى الآن.

فستان أنيق باللون الأسود:

في العام 2017، ظهرت إيما واتسون على السجادة الحمراء، بفستان أنيق من اللون الأسود، ذو أكمام طويلة، وبفتحة قصيرة من الظهر، ومنفوش، ونسقت معه شنطة صغيرة من اللون الذهبي، وإسورة باللون الذهبي أيضًا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.              

فستان من اللون الأبيض:

وفي أحد المهرجانات الفنية، أطلت واتسون، على السجادة الحمراء، بفستان أنيق من اللون الأبيض، بدون أكمام، فقط حمالة على الرقبة، وبفتحة طويلة، وكانت الإطلالة بسيطة، حيث نسقت معها شعر مرفوع لأعلى.

 

إيما واستون القضية الفلسطنية من هي واستون مشاه السجادة الحمراؤ

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

النيابة تناشد المختصين فحص الطريق الأوسطى لكشف سبب تكرار الحوادث

«افتح يا بني الطريق».. هذا ما حدث في حادث الدائري الأوسطي (فيديو)

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

النيابة العامة تحقق فى وفاة شخص وإصابة 8 بحادث الدائري الأوسطي

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الفوضى تضرب الكنيست.. وبينيت يصف المعارضة بـ«البلطجية» (فيديو)

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان