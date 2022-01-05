في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. فنانين قضت عليهم المخدرات

يصادف اليوم 5 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، الذي رحل عن عالمنا بسبب عدم استطاعته حماية نفسه من تناول المخدرات، وأدمن ثم تعافى ولكن كان قد ابتعد عنه كل من حوله حتى توفي وحيدًا في منزله عام 2012.

وفي التقرير التالي يقدم “الدستور” قائمة ببعض الفنانين الذين عرف عنهم إدمانهم للمخدرات بعضهم من دخل السجن والبعض الآخر توفي نتيجة تناول جرعة زائدة.

حاتم ذو الفقار:

كان حاتم ذو الفقار من أشهر فنانين السينما العربية في فترة الثمانينات والتسعينات، ولكنه قضى على مستقبله بإدمانه للمخدرات بجميع أنوعها وتم القبض عليه أكثر من مرة بتهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

قُبض عليه أول مرة عام 1987 وحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة 500 جنيه ولكنه لم يبتعد عن طريق الإدمان، وقبض عليه مرة أخرى عام 1994، بعدما تم العثور معه على 5 تذاكر هيروين، وقبض عليه مرة ثالثة مع صديق له تاجر مخدرات عام 1995 ولكن قضت المحكمة ببراءته.

في أحد اللقاءات التلفزيونية قال عن إدمانه وتعافيه: "بدأتها هزار مع أصدقاء السوء بحجة جرب دي هتخلي مودك كويس وتعرف تشتغل، بس لاقيتها زي المرض الخبيث، قررت أتوقف يعني بفلوسي وأهين نفسي، كنت بتعامل مع تجار كبار اتقبض عليهم، وبقيت بتعامل مع مستوى أقل وفي سنة 1998 روحت لأداء فريضة الحج بعد التوقف عن تعاطي المخدرات، ورجعت مسامح الدنيا كلها".

- عماد عبد الحليم:

عثر على المطرب عماد عبد الحليم متوفي على رصيف أحد الشوارع المجاورة لمنزله في الجيزة، وبجواره حقنة ملوثة ببقايا الهيروين يوم 20 أغسطس 1995.

- ماجدة الخطيب:

تم القبض على الفنانة ماجدة الخطيب عام 1986 بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ولكن وقتها قالت في التحقيقات إن الهيروين الذي تم العثور عليه كان بغرض تصوير أحد الافلام السينمائية ولا يخصها، ولكن تحليل دمها كانت متشبعة بالمخدرات، وحكم عليها وقتها بالسجن لمدة عام.

- سعيد صالح:

كان الفنان سعيد صالح من أشهر الفنانين الذين جاء اسمهم في قضايا مخدرات، فقد تم القبض عليه في الإسكندرية عام 1995 ومعه 7 من زملائه الكومبارس ومديرين التصوير، وكانوا يتعاطون المخدرات في إحدى الشقق، وحكم عليه بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه.

- نور الشريف:

صرح الفنان نور الشريف في أحد البرامج التلفزيونية مع الفنان سمير صبري أنه أدمن الحبوب المخدرة، وبدأ بتعاطيها في لبنان أثناء تصويره أحد الأفلام، وأنه تناولها بغرض أن تساعده على الاستيقاظ ساعات طويلة ولكنه تخلص منها بعدما تسببت له في العديد من المشاكل وهددته الفنانة بوسي بطلب الطلاق وقتها.

- سناء شافع:

تم القبض على الفنان سناء شافع داخل سيارة صديقه هو يحقن نفسه بالهيروين وتم الافراج عنه بكفالة ولكنه ظهر في أحد الحوارات الصحفية بعد ثورة 25 يناير وقال إنه ليس مدمن وأن معارضته للنظام الحاكم وقتها كانت السبب في تلفيق تلك القضية له.

- مجدي وهبة:

تم القبض على الفنان مجدي وهبة أكثر من مرة بتهمة التعاطي والاتجار، أولها كان عام 1983 اعترف وقتها بحيازته للمواد المخدرة حتى يستطيع أن يفيق أثناء التصوير، وتم حبسه 3 أشهر، ولكن في عام 1990 توفي مجدى وهبة في الغردقة إثر هبوط بالقلب بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

- سماح أنور:

تعرضت الفنانة سماح أنور عام 1998 لحادث سير كبير عند مطار القاهرة، وأثناء تواجد الشرطة عثروا في سيارتها على لفافة بانجو، ولكن قضت المحكمة ببرائتها لأن محاميها شكك وقال إن أحدهم هو الذي وضعها لها بعد نقلها للمستشفى وأن الحادث كان مدبر.

- فاروق الفيشاوي:

صرح الفنان فاروق الفيشاوي في أكثر من حديث تلفزيوني وصحفي له انه كان مدمن هيروين، وقال إن زوجته الفنانة سمية الألفي ساعدته على التعافي.

- نهى العمروسي:

تم القبض على الفنانة نهى العمروسي مع المخرج السينمائي عمرو فاروق عام 2014، لحيازتهما مواد مخدرة وأنكرت وقتها وقالت إنها لا تعلم عنها شيء، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه بعد خضوعها للتحليل الطبي وثبت أن دمها خالٍ من أنواع المخدرات.