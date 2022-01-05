«جثة على القضبان».. التصريح بدفن فتاة دهسها قطار في الغربية

قررت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بمركز زفتى، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بالعثور على جثة فتاة على قضبان السكة الحديد بمدينة زفتى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص مصرع فتاة أسفل عجلات قطار حال عبورها مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتبين إصابتها بتهتك بجميع أنحاء الجسم ووفاتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.