الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بخلاف الصحة الجيدة.. أهداف يسعى إليها الأشخاص من وراء اتباع نظام غذائي

اتباع نظام غذائي
اتباع نظام غذائي

إذا قلت إنك تتبع نظامًا غذائيًا ليس فقط لتكون أنحف ولكن لكي تكون أكثر صحة، من الممكن جدًا أن تكون سمينًا وصحيًا، من الممكن جدًا أن تكون بين نحيفا وأن تكون بصحة جيدة، من الممكن جدًا أن تكون نحيفًا وأن تكون غير صحي.

لا تعمل الأجساد بالطريقة نفسها تمامًا، تختلف احتياجات الأجسام المختلفة عن بعضها البعض ولا تعالج الطعام أو تستخدم الطاقة بالمعدلات نفسها بالضبط.

في هذه السطور نناقش وجود أهداف أخرى يمكن أن تجعل الشخص يتبع نظام غذائي وينجح فيه وفقا لموقع yourtango: 

التحسن أمام النفس 

ربما يكون هذا هو السبب الأول الذي يدفع الناس إلى اتباع نظام غذائي، إنهم يريدون أن يشعروا بتحسن تجاه أنفسهم ويخبرهم المجتمع أنهم إذا بدوا أفضل، فيشعرون بتحسن، وأنهم أفضل بشكل عام بعد فقدان الوزن.

جذب الشريك الآخر 

نادرًا ما يتم تقديم هذا السبب بشكل صريح ولكنه غالبًا ما يكون محفزًا، من الأسهل أن تجذب شريكًا عندما تكون نحيفًا.

الشعور بالسعادة 

قد يجعلك إنقاص الوزن تشعر بالسعادة، لكن السعادة عابرة، لذا حتى لو فقدت وزنك، ستظل تشعر بكل المشاعر الأخرى أيضًا، لا أحد يشعر بالسعادة طوال الوقت. 

ضع في اعتبارك أن وزنك قد لا يكون الشيء الوحيد الذي يمنعك من الشعور بالسعادة في كثير من الأحيان، حدد تلك العقبات الأحكام الذاتية أو الحد من المعتقدات عن نفسك، واعمل على التخلص منها. 

الصحة الجيدة 

إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة، فكن واضحًا أولاً بشأن ما هو الغير صحي، ما الذي يحتاج إلى معالجته بالضبط؟، إذا كنت تواجه تجارب مثل الشعور بالخمول أو الشعور بألم جسدي، فيرجى مراجعة الطبيب لتحديد سبب ذلك. 

التحرك بسهولة أكبر 

قد يؤثر حجم جسمك حقًا على قدرتك على التحمل وقدرتك على الحركة بسهولة، غير طريقة تفكيرك بدلًا من التركيز على فقدان الوزن، ركز على تحريك جسمك أكثر. 

نظام غذائي صحة سمنة حركة سمين شريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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