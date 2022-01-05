«مكافحة الأمراض الأمريكية» توصي بتقليص الفترة بين الجرعة الثانية والمعززة من لقاح فايزر

أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، بضرورة تقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلا من 6.

أما عن الأطفال فقد أوصت المراكز بأن يتلقى الأطفال، الذين يعانون من ضعف في المناعة بأي شكل من الأشكال وتتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوما من الجرعة الثانية.

وظهر إحصاء لـ رويترز أن أكثر من 292.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و800736.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 830349 - 56280742.

الهند 482017 - 34960261.

البرازيل 619245 - 22305078.

المملكة المتحدة 148893 - 13422815.

روسيا 661236 - 10570212.

فرنسا 124212 - 10317819.

تركيا 82592 - 9567532.

ألمانيا 112370 - 7218895.

إيطاليا 137786 - 6396110.

إسبانيا 89405 - 6294745.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24182 - 2094667.

42 ‬‬‬‬- الأردن 12765 - 1069549.

44 - المغرب 14862 - 967662.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.