توقيع اتفاقيات تعاون برلمانى بين موريتانيا والجزائر

وقع المختار ولد الخليفة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني، مذكرة تفاهم مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد محمد هاني.

ذكر البرلمان الموريتاني - في بيان - أن الطرفان اتفقا في إطار هذه المذكرة على جملة من القضايا من ضمنها تبادل الوفود البرلمانية بين البلدين، وتنظيم منتديات برلمانية بالتناوب في عاصمتي البلدين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بالمسائل الثنائية والأمن والتعاون.

كما نصت مذكرة التفاهم - الموقعة خلال زيارة حالية لوفد برلماني موريتاني إلى الجزائر- على تبادل المعلومات حول الممارسات الناجعة المعتمدة في مجال عمل المصالح التابعة لكل من الهيئتين لاستفادة كل منهما من تجربة نظيرتها، وتشجيع مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين.

وعلي صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الموريتانية 825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي وصل إلى 43 ألفًا و497 حالة إصابة، لافتة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي حالات الوفاة بسبب الإصابة بكورونا إلى 874 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنها سجلت 55 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا للبيان، فقد توصلت وزارة الصحة لهذه النتائج بعد إجراء 2891 فحصًا، من بينها 2507 فحوصات سريعة، و384 فحصًا مخبريًا.

ودعت الحكومة الموريتانية، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد ولد بلال الخميس، إلى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن والفضاءات العمومية؛ لمواجهة انتشار كورونا، وذلك إثر إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 14 إصابة بمتحوّر (أوميكرون).