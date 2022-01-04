الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«منامات عم أحمد السماك».. رائعة خيري شلبي في ثوب جديد عن دار الكرمة

الكاتب الكبير خيري
الكاتب الكبير خيري شلبي

تصدر قريبا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع رواية "منامات عم أحمد السماك" لشيخ الروائيين والحكائين الكاتب الكبير خيري شلبي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 والتي تنطلق فعالياتها بدء من 26 يناير الجاري وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

ومن أجواء الرواية نقرأ:" وفيما كان حد السكين يغوص في رقبة الخروف، راح مختار ولد أختي يفرد فرخ ورق سميكًا - من ورق اللحمة الذي اشتريناه لنلف فيه الأنصبة - فوق رقبة الخروف ليمنع نافورة الدم من الوصول إلى وجوهنا. أما أنا فقد ثبتُّ عيني على رسغ اليد اليسرى للجزار وهو يعيد ترديد الشهادتين عدة مرات ليريحني ويرضيني، فرأيت رسمًا دقيقًا للصليب باللون الأخضر الغامق مدقوقًا في رسغ الجزار؛ حينئذٍ داخَلني شعور فائق بنشوة عظيمة لا أستطيع وصفها على الإطلاق، وقد امتلأ سمعي بما يشبه زغاريد مدوية تجلجل في سماء الكون بغير انقطاع.

في روايات خيري شلبي تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل مايدب على الأرض، حيث يصل الواقع إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع، ولكن القارئ يصدق مايقرأ ويتفاعل معه. على سبيل المثال روايته السنيورة وروايته بغلة العرش حيث يصل الواقع إلى تخوم الأسطورة، وتصل الأسطورة في الثانية إلى التحقق الواقعى الصرف، أما روايته الشطار فإنها غير مسبوقة وغير ملحوقة لسبب بسيط وهو أن الرواية من أولها إلى آخرها خمسمائة صفحة يرويها كلب، كلب يتعرف القارئ على شخصيته ويعايشه ويتابع رحلته الدرامية بشغف.

أما عن خيري شلبي (1938-2011) فهو أحد أهم الكتاب والروائيين المصريين، ولد في قرية شباس عمير في محافظة كفر الشيخ. صدر له أكثر من سبعين كتابًا. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، من أهمها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في الآداب‏.

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شيخ الحكائين الحكاء الأعظم خيرى شلبي الروائي القدير خيري شلبي دار الكرمة للنشر والتوزيع منامات عم أحمد السماك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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