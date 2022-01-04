المؤبد لطبيب أسنان قتل زوجته بـ17 طعنة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لطبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته "طبيبة الدقهلية"، في ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن وجه لها 17 طعنة قاتلة فى أماكن متفرقة من الجسد، بسبب الخلافات الزوجية بعد خمس سنوات زواج أنجب منها ثلاثة أطفال بينهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوى، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزى وذلك في القضية رقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وقدم دفاع المتهم فى القضية، لهيئة المحكمة مستندات للاعتماد فيه على مرافعته، وناقشته المحكمة فى تلك المستندات بالقضية، كما قدم المدعون بالحق المدنى طلب بتوقيع أقصي عقوبة مقررة فى القضية.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، قد أحال "محمود م. ع."، 27 سنة، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة لأنه في يوم 22 يوليو 2021، بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "ياسمين حسن يوسف يوسف حسن"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض "سكين" فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها،

وشهدت "تراجي ن. ع."والدة "طبيبة الدقهلية" المجني عليها، أنه وعلى إثر خلافات زوجية بين ابنتها المجني عليها والمتهم، أخذ نحو إساءة معاملتها، ونسي الفضل بينهما، بسخطه الدائم وتعرضه لها

ونشبت بينهما مشادة كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سلاحا أبيضا "سكينا"

وعاجلها بعدة طعنات قاربت 17طعنة، وذلك على حين غرة، حتى خارت عنها قواها وفاضت روحها.