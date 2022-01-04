نائب محافظ القاهرة يجتمع بسكان الحي السادس بمدينة نصر لمناقشة قيمة التعويضات

عقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع سكان الحي السادس بحي غرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية لعرض قيمة التعويضات على أهالي المنطقة.

وقام نائب محافظ القاهرة، بعرض قيمة التعويض على الملاك، على حسب سعر المتر للشقة أو بتوفير شقق بديلة في مدينة السلام أول، أو الانتهاء من أعمال إزالة المنطقة وعودة السكان، للمنطقة من جديد.

وقال أحد قاطني منطقة الحي السادس بغرب مدينة نصر، إن نائب المحافظ أكد أنه سيتم تعويض التجاري بـ21 ألف جنيه للمتر الواحد أو سيتم توفير محل في المشروع الجديد بعد الانتهاء منه، أو نقل النشاط التجاري من المنطقة.

وتأتي الأعمال رغبة من محافظة القاهرة لتطوير منطقة غرب مدينة نصر واقامة ابراج بها على غرار ماسبيرو بنفس طبيعة التعويض التي قامت بها الدولة.

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، في وقت سابق، عزم أجهزة محافظة القاهرة إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر.

وقالت ميرفت مطر رئيس حي غرب مدينة نصر، إنه لن يتم المساس بالمنشآت الخدمية، مؤكدة أنه من المقرر أن يعقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اجتماعا على هامش ازالات بلوكات الحي السادس بغرب مدينة نصر.

ومن جهته، قال خليل شعت مسئول التنمية الحضرية بمحافظة القاهرة، إن أعمال الإزالة التي ستشهدها منطقة الحي السادس بغرب مدينة نصر لاتتبع صندوق التنمية الحضارية باعتبارها غير عشوائيات.