الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2630 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير عدد 2630 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية في حملات موسعة على مستوى الجمهورية.

وبدأت وزارة الداخلية، في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي. 

وتشمل العقوبات المقررة بقانون المرور الجديد «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 أشهر، الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين». 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية تركيب الملصق الإلكترونى مخالفة مستوى الجمهورية حملات موسعة تحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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