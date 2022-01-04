تعاون جديد بين مصر وإيطاليا فى مجال البحث عن البترول وتصدير الغاز الطبيعى

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الإيطالى الجديد بالقاهرة، ميكيللى كواروني.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع البترول والغاز، من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر.

ولفت “الملا”، إلى أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إينى تعد شريكًا رئيسيًا لقطاع البترول، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الايطالية الكبري في صناعة البترول والغاز، وأن استثماراتها قد توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة.

وبحث الوزير مع السفير الإيطالي الموقف الحالي لمشروعات شركة إيني الإيطالية في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية خاصة بعد فوز إينى فى المزايدة العالمية الأخيرة للبحث.

وتابع: “إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والذي نجحت جهود قطاع البترول في استئناف العمل به بعد توقف ٨ سنوات”.

وأشار إلى النموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بالاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال، والذي تمثله شركة غازتك المشتركة بين قطاع البترول المصري وإينى، بما يعد إضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الأخري في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة تكنيب وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي).

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية في مصر، وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر التي تهدف إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة.