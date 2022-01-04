الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال شدته 6.3 درجة قبالة جزر أوجاساوارا اليابانية

زلزال
زلزال

أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالا قويا ضرب المنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" اليابانية في ساعة مبكرة اليوم بالتوقيت المحلي.
وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن شدة هذا الزلزال بلغت 3ر6 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده بالمنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" التابعة لمقاطعة طوكيو.
وأضافت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن مركز هذا الزلزال يقع عند خط عرض 1ر27 درجة شمالا وخط طول 5ر142 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.
و لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال، كما أشارت التقارير إلى أنه لم تصدر تحذيرات حتى الآن أيضا من احتمال وقوع موجات مد جارفة /تسونامي/ من جراء هذا الزلزال.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

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