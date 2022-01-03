استمرار إلغاء آلاف رحلات الطيران فى أمريكا

لا تزال حالات إلغاء الآلاف من رحلات الطيران الأمريكية تتوالى كالشلال حتى أول يوم عمل من العام الجديد، حيث أدت العواصف الشتوية، التي ضربت شمال شرق البلاد، إلى تعقيد الوضع الناجم عن إصابة عدد كبير من الطيارين والطواقم الجوية بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين.

فقد تم إلغاء أكثر من 1930 رحلة جوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك اليوم بحسب الموقع المعني بتتبع حركة الطيران "فلايت أوير.كوم".

وأضاف الموقع أن قرابة 5360 تم إلغاؤها منذ بدء العام الجديد.

كما بدأت المطارات في شمال شرق الولايات المتحدة في إلغاء رحلات الطيران بعد أن ضربت عاصفة شتوية مصحوبة بثلج كثيف ورياح عاتية المنطقة أتية من وسط المحيط الأطلسي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وبعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية، الإثنين، مع تساقط الثلوج، ما أدى إلى إغلاق المقار الفيدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض: ويتوقع أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأمريكية، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية ما وضع المدينة وولاية فرجينيا المجاورة تحت انذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ).



قد تؤدي العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى "انقطاع في التيار الكهربائي" و"عواصف ثلجية" و"فيضانات" محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.

وأمام هذا الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.