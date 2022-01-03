الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

تفاصيل اللقاء العلمي الشهري لقسم اليوناني بآثار عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عُقد اللقاء العلمي الشهري لقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة عين شمس بحضور الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نهى سالم رئيس القسم، والدكتور على عبدالحليم رئيس قسم الآثار المصرية.

وألقى على هامش الاجتماع محاضرة بعنوان «العين في الفنين اليوناني والروماني»، تنظيم الدكتورة وفاء كمال مدرس بالقسم، وأدار المحاضرة الدكتورة ريهام حسن وسارة سمير.

تناولت المحاضرة دراسة عن تصوير العين في الفن اليوناني الروماني وما تحمله من دلالات ورموز، وأوضحت الباحثة الموروثات الثقافية والتأثيرات المتبادلة بين الحضارات المعاصرة في هذا الموضوع.

شئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس العين مجموعه التجار العصر معهد ألم

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